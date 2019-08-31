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Генменеджер «Вашингтона»: лидеры команды хорошо сыграли в плей-офф

Генменеджер «Вашингтона»: лидеры команды хорошо сыграли в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением об изменениях в команде в ходе межсезонья. В сезоне-2018/19 столичная команда вышла в плей-офф, где проиграла в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

«Считаю, что парни, составляющие ядро команды, сыграли в плей-офф хорошо. Критику можно было адресовать скорее игрокам, окружавшим ядро. В эту группу мы и внесли изменения. Надеюсь, этим мы обрисовали проблемы, которые посчитали причинами нашего поражения в серии с «Каролины», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В межсезонье «Вашингтон Кэпиталз» покинули форварды Бретт Коннолли, Андре Бураковски и Деванте Смит-Пелли. Заменить их призваны новички клуба — нападающие Рихард Паник, Гарнет Хэтэуэй и Брендан Лайпсик. Кроме того, защитника Мэтта Нисканена обменяли в «Филадельфию Флайерз» на защитника Радко Гудаса.

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