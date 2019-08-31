Йози: никогда не делал секрета из того, что хотел бы остаться в «Нэшвилле»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози отметил, что хотел бы подписать новый контракт с «хищниками». 1 июля 2020 года швейцарец может стать неограниченно свободным агентом.



«Никогда не делал секрета из того, что хотел бы остаться в «Нэшвилле». Летом у нас уже были переговоры. Этими вопросами занимается мой агент, а я концентрируюсь на подготовке к сезону.



Дюшейн — потрясающий центрфорвард. Клуб совершил очень хорошую сделку. Это выдающийся хоккеист, который давно играет в лиге. Он нам здорово поможет. Конечно, команде будет не хватать Суббэна, он провёл два замечательных года в «Нэшвилле». Но мы рады, что Мэтт будет играть за клуб», — приводит слова Йози официальный сайт Национальной хоккейной лиги.