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Йози: никогда не делал секрета из того, что хотел бы остаться в «Нэшвилле»

Йози: никогда не делал секрета из того, что хотел бы остаться в «Нэшвилле»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози отметил, что хотел бы подписать новый контракт с «хищниками». 1 июля 2020 года швейцарец может стать неограниченно свободным агентом.

«Никогда не делал секрета из того, что хотел бы остаться в «Нэшвилле». Летом у нас уже были переговоры. Этими вопросами занимается мой агент, а я концентрируюсь на подготовке к сезону.

Дюшейн — потрясающий центрфорвард. Клуб совершил очень хорошую сделку. Это выдающийся хоккеист, который давно играет в лиге. Он нам здорово поможет. Конечно, команде будет не хватать Суббэна, он провёл два замечательных года в «Нэшвилле». Но мы рады, что Мэтт будет играть за клуб», — приводит слова Йози официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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