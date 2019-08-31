Кекяляйнен: беседовал с Мозякиным, но он не желал играть в НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен отметил, что нападающий Сергей Мозякин не рассчитывал выступать в НХЛ. По словам функционера, он несколько раз беседовал с опытным хоккеистом.



«Когда занял пост генерального менеджера, Мозякину было уже за 30. Мы провели пару бесед, но Сергей не изъявил желания переезжать в Северную Америку. Конечно, это не совсем не то, на что мы рассчитывали, поэтому от такого варианта было решено отказаться», — приводит слова Кекяляйнена издание The Athletic.



Мозякин помимо выступлений за «Металлург» играл в «Атланте» и ЦСКА. Олимпийский чемпион 2018 года, дважды чемпион мира, а также дважды обладатель Кубка Гагарина. В 2002 году выбран в 9-м раунде драфта НХЛ под общим 263-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».

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