Кекяляйнен: беседовал с Мозякиным, но он не желал играть в НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен отметил, что нападающий Сергей Мозякин не рассчитывал выступать в НХЛ. По словам функционера, он несколько раз беседовал с опытным хоккеистом.
«Когда занял пост генерального менеджера, Мозякину было уже за 30. Мы провели пару бесед, но Сергей не изъявил желания переезжать в Северную Америку. Конечно, это не совсем не то, на что мы рассчитывали, поэтому от такого варианта было решено отказаться», — приводит слова Кекяляйнена издание The Athletic.
Мозякин помимо выступлений за «Металлург» играл в «Атланте» и ЦСКА. Олимпийский чемпион 2018 года, дважды чемпион мира, а также дважды обладатель Кубка Гагарина. В 2002 году выбран в 9-м раунде драфта НХЛ под общим 263-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».
- 31 августа 2019
-
14:21
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
12:42
-
12:10
-
11:58
-
11:31
-
11:08
-
10:55
-
10:34
-
10:16
-
09:47
-
09:24
-
09:08
-
08:59
-
03:18
-
00:36
-
00:20
-
00:01
- 30 августа 2019
-
23:38
-
23:19
-
23:03
-
22:38
-
22:11
-
22:01
-
21:40
-
21:21
-
21:04
-
20:36
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:04