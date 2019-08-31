Каменский — о Яшкине: не у всех получается с ходу вписаться в новые реалии
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о проблемах, которые возникли у форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина. Ранее наставник бело-голубых Владимир Крикунов отметил неважную физическую форму новичка команды.
«Во-первых, игрокам НХЛ нужно время для адаптации. Всё-таки за океаном пик подготовки приходится на сентябрь, тогда как в России традиции другие и нужно быть готовым уже в августе. Кроме того там в основном тренируются индивидуально, а мы практикуем работу в коллективе.
Но есть и второй момент. Уровень КХЛ сегодня очень приличный и, видимо, не у всех получается с листа вписаться в новые реалии. Так что придётся поработать и потерпеть», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.
Крикунов — о форме Яшкина: не знаю, чего он там бегал. Тут ведь не обманешь
Денег им будет мало. Легионеры, способные стать новыми звёздами КХЛ
В этом году в лигу приехало немало приличных игроков.
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