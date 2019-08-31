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«Северсталь» заключила контракты с тремя хоккеистами

«Северсталь» заключила контракты с тремя хоккеистами
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие Андрей Алексеев и Егор Яковлев, а также защитник Никита Хлыстов подписали контракты с «Северсталью», сообщает пресс-служба череповецкой команды. Все соглашения рассчитаны на один сезон. Ранее хоккеисты находились на просмотре в команде.

31-летний Алексеев выступал в КХЛ за «Автомобилист», «Югру» и «Адмирал». В сезоне-2017/18 хоккеист защищал цвета дальневосточного клуба. Он провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+4».

23-летний Яковлев ранее выступал в составе «Адмирала» и московского «Динамо». В сезоне-2018/19 он играл за «моряков», проведя 27 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 3 (1+2) очка с показателем полезности «-5».

26-летний Хлыстов выступал в составе «Трактора», «Югры» и новокузнецкого «Металлурга». В минувшем сезоне хоккеист защищал цвета челябинского клуба — в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ Хлыстов набрал 1 (0+1) очко с показателем полезности «-5». В плей-офф провёл четыре игры и не отметился результативными действиями.

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