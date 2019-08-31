Назаров: Панарин даёт очень много советов в юном возрасте. Это смешно

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о советах молодым игрокам, которые даёт нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.



«Знаете, сейчас легко рассуждать и всем давать советы. Артемий еще не закрыл свой цикл. Он не закончил с хоккеем, еще не стал тренером или менеджером. И вот когда в его жизни начнется новый этап и он воспитает парочку молодых хоккеистов, тогда и будет давать советы, к которым стоит прислушиваться.



А пока Панарин находится на пике карьеры. И давать советы молодежи, являясь молодым… Это как-то смешно.



Не говорю, что водка — это плохо или хорошо. Лучше дождаться, когда стартует сезон, и мы посмотрим на красивые голы, передачи, финты Панарина в «Рейнджерс». Нам это обсудить будет намного лучше и интереснее, чем пытаться понять, что Артемий имел в виду в своих высказываниях.



Честно скажу, очень много жизненных советов в последнее время начал давать Артемий Панарин в столь юном возрасте. Подписал большой контракт, и количество интервью зашкалило. Тут есть нестыковка. Вот и всё», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина! Форвард «Рейнджерс» подписал рекордный контракт и взбаламутил общественность неоднозначным интервью.