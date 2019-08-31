Пионк: «Виннипегу» непросто заменить Трубу и Майерса, это большие игроки

Защитник клуба НХЛ Ник Пионк поделился мнением о трансферной политике канадской команды. Напомним, команда потеряла защитников Джейкоба Трубу, Тайлера Майерса и Бена Чиаро, а также форварда Брэндона Танева.



«Труба и Майерс — несомненно, большие игроки. Заменить их непросто, но для меня это возможность получить более важную роль в команде. Тем более скоростная игра, которую исповедует „Виннипег“, я думаю, мне очень подходит», — приводит слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в прошедшем сезоне «Виннипег» занял второе место в Центральном дивизионе, набрав 99 очков в регулярном чемпионате. В розыгрыше Кубка Стэнли «Виннипег» вылетел в первом раунде, проиграв «Сент-Луис Блюз» (2-4).