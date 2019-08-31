Президент «Нефтехимика»: задача — выход в плей-офф, это обязательно

Президент ХК «Нефтехимик» Азат Бикмурзин выступил перед игроками нижнекамской команды.
««Нефтехимик» всегда отличался своей боевитостью, характером. Ни одна, даже сильнейшая команда КХЛ, ни уезжала отсюда без боя. Да и мы в гостях тоже умеем заставлять уважать себя. Давайте будем продолжать это дальше и биться в каждом матче до конца. Строгая дисциплина, высокая ответственность, самоотдача, коллективизм, чувство поддержки друг друга – вот слагаемые наших будущих успехов. Помните, вас в городе любят и, поверьте, будут любить еще крепче, если у нас будут победы.
Хочу, чтобы вы понимали, что этот город, хоть и маленький, но он живет хоккеем. Так что ваша задача на сезон – это выход в плей-офф. Это обязательно! По возможности, постарайтесь достойно проявить себя в первом круге, показать всем, что нижнекамцы готовы сражаться», — цитирует функционера официальный сайт клуба.
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