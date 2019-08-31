Вратарь «Динамо» Мн Карнаухов представил шлем в стиле Mortal Kombat
Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов представил новый шлем, информирует официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь. Элемент экипировки оформлен в стиле Mortal Kombat — серии игр и фильмов про единоборства.
Фото: Официальный сайт ФХРБ
«В детстве мне, как и большинству друзей, нравился Counter-Strike, в Mortal Kombat я не играл. Но шлем с Саб-Зиро получился классным. Глаза смотрятся очень круто. Плюс подходящая цветовая гамма»— рассказал голкипер.
Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проведёт уже в понедельник – 2 сентября. На домашней арене минчане сразятся с нижнекамским «Нефтехимиком», начало встречи — в 19:00 мск.
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