«Локо» победил сборную Альберты в финале Кубка мира, у Денисенко — дубль

Ярославский «Локо» одержал победу на молодёжном Кубке мира, победив в финальной игре канадскую сборную Альберты, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Игоря Мелякова выиграли все пять проведённых матчей на турнире.



Счёт был открыт на 15-й минуте первого периода — удачным броском отметился форвард «железнодорожников» Григорий Денисенко. Во втором периоде ярославцы упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Никиты Аноховского. В концовке встречи Денисенко поставил точку, оформив дубль. Сухой матч на счету голкипера «Локомотива» Владислава Окоряка.

Напомним, в матче за третье место молодёжного Кубка мира финский «Кярпят» оказался сильнее австрийского «Ред Булла» — 7:4.