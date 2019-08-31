«Локо» победил сборную Альберты в финале Кубка мира, у Денисенко — дубль
Ярославский «Локо» одержал победу на молодёжном Кубке мира, победив в финальной игре канадскую сборную Альберты, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Игоря Мелякова выиграли все пять проведённых матчей на турнире.
Счёт был открыт на 15-й минуте первого периода — удачным броском отметился форвард «железнодорожников» Григорий Денисенко. Во втором периоде ярославцы упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Никиты Аноховского. В концовке встречи Денисенко поставил точку, оформив дубль. Сухой матч на счету голкипера «Локомотива» Владислава Окоряка.
Молодёжный Кубок Мира
31 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Сборная AJHL
Канада
Окончен
0 : 3
Локо
Ярославль, Россия
0:1 Денисенко (Слепец, Лукашевич) – 14:42' (5x5) 0:2 Аноховский (Коваленко, Дарьин) – 37:36' (5x4) 0:3 Денисенко – 55:02' (5x3)
Напомним, в матче за третье место молодёжного Кубка мира финский «Кярпят» оказался сильнее австрийского «Ред Булла» — 7:4.
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