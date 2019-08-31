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Маклеллан: уже связывался с Холтби и Бекстрёмом по вопросу контрактов

Маклеллан: уже связывался с Холтби и Бекстрёмом по вопросу контрактов
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о контрактах голкипера Брэйдена Холтби и нападающего Никласа Бекстрёма. У обоих лидеров американского клуба грядущий сезон будет последним по действующим контрактам. Ранее оба хоккеиста заявили о желании остаться в команде.

«Я уже связывался с ними. Переговоры могут начаться в сентябре. Все зависит от того, когда я вернусь. Но они начнутся сразу после возвращения из Миннесоты. Нам надо поговорить, представить хоккеистам наше видение ситуации, узнать, какие у них планы, и двигаться дальше», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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