Григорий Денисенко — MVP молодёжного Кубка мира
Нападающий ярославского «Локо» Григорий Денисенко признан самым ценным игроком завершившегося молодёжного Кубка Мира. Форвард «железнодорожников» оформил дубль в финале, всего на турнире он записал в свой актив четыре гола.
Напомним, в финале Кубка мира «Локо» победил сборную Альберты со счётом 3:0. Счёт был открыт на 15-й минуте первого периода — удачным броском отметился форвард «железнодорожников» Денисенко. Во втором периоде ярославцы упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Никиты Аноховского. В концовке встречи Денисенко поставил точку, оформив дубль. Сухой матч на счету голкипера «Локомотива» Владислава Окоряка.
«Локо» победил сборную Альберты в финале Кубка мира, у Денисенко — дубль
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