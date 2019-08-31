Григорий Денисенко — MVP молодёжного Кубка мира

Нападающий ярославского «Локо» Григорий Денисенко признан самым ценным игроком завершившегося молодёжного Кубка Мира. Форвард «железнодорожников» оформил дубль в финале, всего на турнире он записал в свой актив четыре гола.



Напомним, в финале Кубка мира «Локо» победил сборную Альберты со счётом 3:0. Счёт был открыт на 15-й минуте первого периода — удачным броском отметился форвард «железнодорожников» Денисенко. Во втором периоде ярославцы упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе нападающего Никиты Аноховского. В концовке встречи Денисенко поставил точку, оформив дубль. Сухой матч на счету голкипера «Локомотива» Владислава Окоряка.

«Локо» победил сборную Альберты в финале Кубка мира, у Денисенко — дубль

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»