Жюльен: «Монреаль» создать оптимальные условия для Прайса

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился ожиданиями от нового сезона.
«Очень обидно, что нам не хватило всего чуть-чуть, чтобы вступить в борьбу за Кубок. Наши хоккеисты горят желанием вернуться на лёд, чтобы внести коррективы в игру и выйти в плей-офф. Мы хотим порадовать наших болельщиков интересным хоккеем. Мы хотим играть страстно и сделать ещё один шаг вперёд.
Очевидно, что нам надо улучшить игру в большинстве. Мы хотим создать оптимальные условия для Кэри Прайса. Надеемся, что Кит Кинкэйд даст ему возможность отдохнуть по ходу сезона, а команда покажет хороший хоккей. К тому же у нас есть несколько молодых ребят, которые стали опытнее и должны почувствовать себя комфортнее. Это нас вдохновляет», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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