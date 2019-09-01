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Жюльен: «Монреаль» создать оптимальные условия для Прайса

Жюльен: «Монреаль» создать оптимальные условия для Прайса
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился ожиданиями от нового сезона.

«Очень обидно, что нам не хватило всего чуть-чуть, чтобы вступить в борьбу за Кубок. Наши хоккеисты горят желанием вернуться на лёд, чтобы внести коррективы в игру и выйти в плей-офф. Мы хотим порадовать наших болельщиков интересным хоккеем. Мы хотим играть страстно и сделать ещё один шаг вперёд.

Очевидно, что нам надо улучшить игру в большинстве. Мы хотим создать оптимальные условия для Кэри Прайса. Надеемся, что Кит Кинкэйд даст ему возможность отдохнуть по ходу сезона, а команда покажет хороший хоккей. К тому же у нас есть несколько молодых ребят, которые стали опытнее и должны почувствовать себя комфортнее. Это нас вдохновляет», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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