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Морозов: приятно, что и посещаемость «Сириуса» растёт

Морозов: приятно, что и посещаемость «Сириуса» растёт
Хоккей / Прочие 0

Бывший игрок казанского «Ак Барса» и сборной России, а ныне управляющий директор МХЛ двукратный чемпион мира Алексей Морозов подвёл итоги недавно прошедшего Кубка мира по хоккею «Сириус» — традиционного ежегодного турнира среди сильнейших молодежных клубных команд России и зарубежья.

«Турнир прошел на очень высоком уровне, а команды показали даже более высокое качество хоккея, чем год назад. Приехали интересная канадская и финская команды, остальные также достойно себя показывали, а про ярославцев даже говорить не приходится. Показательно, что в одной из групп команду, занявшую первое место, пришлось определять по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Приятно, что и посещаемость турнира растет», — приводят слова Морозова «Известия».

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