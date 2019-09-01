Тренер сборной Альберты Свон: «Локо» победил заслуженно

Тренер сборной Альберты Рик Свон прокомментировал итоги финального матча с «Локо» (0:3) на Кубке мира среди молодёжных команд. Для «Локо» это стала третья победа в Кубке Мира «Сириус».



«Кубок мира – турнир высшего уровня. Команда из России – сильная, очень хорошо подготовленная, видно, что была проведена большая тренерская работа. Сегодня было много страсти, эмоций, и они заслужили эту победу полностью.



Для нас концовка турнира получилась великолепной, мы были вовлечены в хоккей высшего уровня, погрузились в эту потрясающую атмосферу финала. Приехать сюда в таком составе было нашей большой победой, будет здорово вернуться сюда ещё раз.



Результатом мы удовлетворены. Всё-таки в «Локо» играют очень много задрафтованных игроков и хоккеистов сборной, которые недавно выиграли Кубок Глинки/Гретцки. Для парней это был полезный урок. Думаю, победа досталась «Локо» абсолютно заслуженно.



Сочи – одно из самых красивых мест, где мы были. И ваша страна, и хоккей в вашей стране произвели огромное впечатление. Мы успели приобщиться к русской культуре, попробовали местную кухню – борщ и пельмени. Знаете, со мной приезжала моя жена, она даже заговаривала о том, чтобы однажды переехать сюда», – приводит слова Свона пресс-служба МХЛ.

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