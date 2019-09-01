Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер сборной Альберты Свон: «Локо» победил заслуженно

Тренер сборной Альберты Свон: «Локо» победил заслуженно
Хоккей / МХЛ 0

Тренер сборной Альберты Рик Свон прокомментировал итоги финального матча с «Локо» (0:3) на Кубке мира среди молодёжных команд. Для «Локо» это стала третья победа в Кубке Мира «Сириус».

«Кубок мира – турнир высшего уровня. Команда из России – сильная, очень хорошо подготовленная, видно, что была проведена большая тренерская работа. Сегодня было много страсти, эмоций, и они заслужили эту победу полностью.

Для нас концовка турнира получилась великолепной, мы были вовлечены в хоккей высшего уровня, погрузились в эту потрясающую атмосферу финала. Приехать сюда в таком составе было нашей большой победой, будет здорово вернуться сюда ещё раз.

Результатом мы удовлетворены. Всё-таки в «Локо» играют очень много задрафтованных игроков и хоккеистов сборной, которые недавно выиграли Кубок Глинки/Гретцки. Для парней это был полезный урок. Думаю, победа досталась «Локо» абсолютно заслуженно.

Сочи – одно из самых красивых мест, где мы были. И ваша страна, и хоккей в вашей стране произвели огромное впечатление. Мы успели приобщиться к русской культуре, попробовали местную кухню – борщ и пельмени. Знаете, со мной приезжала моя жена, она даже заговаривала о том, чтобы однажды переехать сюда», – приводит слова Свона пресс-служба МХЛ.

Расписание матчей чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент