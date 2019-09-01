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Крылов: КХЛ — самая чистая лига в России. С футболом даже не сравнивайте

Крылов: КХЛ — самая чистая лига в России. С футболом даже не сравнивайте
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сравнил КХЛ с чемпионатом России по футболу и рассказал, как принималось решение о строительстве новой арены в Омске.

«Скажу сразу, я знаю многие лиги. Так вот КХЛ — самая чистая лига, которая только есть в России. Это очевидно, и тут колоссальная заслуга людей, которые участвовали в создании и продвижении КХЛ. С футболом даже не сравнивайте. Это день и ночь!

Что касается арены, тут повезло, что в моём подразделении есть большой блок строительства. Мы хоть занимаемся продажами, но ещё и возводим инфраструктуру. Я приехал разбираться с делами, думал о хоккейной академии. Наши строители оказались просто под рукой. Непрофессионал бы это не определил. Начни мы сезон в Омске, и я в страшном сне не могу представить, что бы произошло. «Зимняя вишня» в колоссальных масштабах», — цитирует Крылова «Матч ТВ».

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