Манин — о драке Рыбакова: отвечали канадцам их же методами

Нападающий «Локо» Егор Манин прокомментировал итоги финального матча со сборной Альберты (3:0) на Кубке мира среди молодёжных команд.

«Тренеры каждый период говорили, чтобы я держал себя в руках, не поддавался на провокации. Именно мне говорили, не знаю уж почему. Видимо, я самый горячий в команде. В конце все равно не сдержался, когда мы играли в меньшинстве. Видел ли драку Рыбакова? Ну он вообще молодец. Как видите, мы отвечали канадцам их же методами.

Сегодняшний матч запомнится надолго в первую очередь победными эмоциями. Это мой первый Кубок мира, рад, что он оказался победным. Думаю, можно сравнить наши эмоции сегодня, которые были в апреле после завоевания Кубка Харламова. Мы завоевали третий Кубок мира в истории «Локо», конечно, чувствую причастность к этой исторической победе. Кубок мира зарядил нас положительными эмоциями, это подстегнет нас перед стартом нового сезона МХЛ», — цитирует Манина официальный сайт МХЛ.