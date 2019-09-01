Президент «Металлурга»: любая команда лиги мечтает о наших защитниках

Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников поделился ожиданиями от старта нового сезона КХЛ.
«До первого матча осталось два дня. И болельщики уже с нетерпением ждут, и мы соскучились и по игре, и по той команде, которая должна быть. Мы привыкли к команде, которая всё время борется. И в том сезоне году команда была неплохая, но не хватило чего-то, тактики, когда мы вышли в плей-офф. По-хорошему, наверное, не хватило одного матча, который мы за 40 секунд до финальной сирены упустили в Уфе. Если бы мы его вытащили, то дальше было бы полегче.
Вот чтобы у нас в нынешнем сезоне не повторилось, что не хватило долей секунды или одного матча, для этого у нас и произошло такое усиление. Планы по всем игрокам, о ком говорили, на 95 процентов воплотились. У нас есть, кому играть и во вратарской линии, и защитники у нас просто суперпрофессионалы. О любой нашей паре защитников мечтает любая команда лиги. А в нападении сколько прекрасных игроков», — цитирует Рашникова пресс-служба клуба.
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