Беспалов — о новых правилах: стоишь и думаешь — выходить или нет?

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов рассказал, как изменилась игра вратарей с введением новых правил.

«Когда шайба летит по закруглению, для меня всё осталось так же: ты либо оставляешь, либо отдаёшь пас. Но когда игрок соперника забрасывает шайбу в угол и непонятно, куда она отскочит от борта, тут уже приходится думать. Или когда шайба в углу и еле катится, стоишь и думаешь: выходить или нет?

Для меня всё осталось, как и в прошлом сезоне: если выхожу и останавливаю шайбу за воротами, я либо оставляю её, либо делаю передачу вправо или влево, в зависимости от того, где партнер открылся. Мы всё равно еще на льду общаемся и по ситуации друг другу подсказываем. Полевые кричат или «оставь», или «играй сам», — цитирует Беспалова пресс-служба московского клуба.