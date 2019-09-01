Беспалов — о новых правилах: стоишь и думаешь — выходить или нет?

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов рассказал, как изменилась игра вратарей с введением новых правил.
«Когда шайба летит по закруглению, для меня всё осталось так же: ты либо оставляешь, либо отдаёшь пас. Но когда игрок соперника забрасывает шайбу в угол и непонятно, куда она отскочит от борта, тут уже приходится думать. Или когда шайба в углу и еле катится, стоишь и думаешь: выходить или нет?
Для меня всё осталось, как и в прошлом сезоне: если выхожу и останавливаю шайбу за воротами, я либо оставляю её, либо делаю передачу вправо или влево, в зависимости от того, где партнер открылся. Мы всё равно еще на льду общаемся и по ситуации друг другу подсказываем. Полевые кричат или «оставь», или «играй сам», — цитирует Беспалова пресс-служба московского клуба.
- 1 сентября 2019
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:04
-
08:00
-
01:53
-
00:50
-
00:28
- 31 августа 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:59
-
22:27
-
21:59
-
21:25
-
20:56
-
20:19
-
19:44
-
19:11
-
18:49
-
18:14
-
17:56
-
17:35
-
17:20
-
16:43
-
16:07