Николишин — о КХЛ: даже с размерами площадок у нас бардак! Каждый — царь и бог

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Андрей Николишин раскритиковал КХЛ за то, что в новом сезоне клубы будут играть на разных площадках.
«Сейчас у нас разные команды играют на разных площадках. Опять же, вопрос к нашей лиге. Это же бардак! Даже с размерами площадок у нас бардак! Вместо того чтобы все играли на одинаковых, у нас каждый — царь и бог, как хочет, так и делает. Нет единства в понимании всех важных моментов. Меня ещё на предсезонке удручала такая тенденция, что с переходом на маленькие площадки результативность упала. Это связано с тем, что на поверхность выходит мастерство игроков.
Чем меньше коробка, тем меньше у тебя времени на принятие решения, на технические действия. А так как уровень низкий, результативность упала, это лишний раз оголило еще одну нашу проблему — техническое оснащение и уровень игроков. Забивают один-два гола за игру. Не знаю, как зрителю ходить смотреть на то, как они 60 минут гоняют шайбу туда-сюда без голов, это немного странно. В футболе забивают больше голов, чем в нашем хоккее. Зрители хотят видеть шоу, а его нет!» — цитирует Николишина Sport24.
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