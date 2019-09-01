Вайсфельд: не удивлюсь, если потолок зарплат отложат ещё на год. Это же не НХЛ

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о жёстком потолке зарплат, который должен вступить в силу в КХЛ с сезона-2020/21.
«Просто убеждён, что это благо. Но, зная наши реалии, не удивлюсь, если 31 августа 2020 года скажут: мы передумали и потолок откладывается ещё на год. Поживём увидим. Это же не НХЛ, когда мы знаем, что через три года в лиге появится «Лас-Вегас», у команды уже есть генеральный менеджер, и они готовятся. У нас за неделю до начала чемпионата могут поменять трёхочковую систему на двухочковую.
Не знаю, будет на следующий год этот потолок зарплат или нет. Если будет, значит, изменилось. А если вдруг драфт ещё введут, то вообще напиться надо будет. Драфт и потолок зарплат — самые мощные рычаги. Дальше идут всякие нюансы, связанные со статусами игроков, переходами, компенсациями, вот эти мелочи – это всё шлифовка", — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».
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