Умарк: хочу выиграть Кубок Гагарина, ведь это мой последний сезон в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне, который станет для шведского форварда последним в лиге.
«Я действительно хочу выиграть Кубок Гагарина, ведь это мой последний сезон в КХЛ. „Салават“ стремится к победе в чемпионате, и нам предстоит пройти долгий путь, но сейчас мы чувствуем себя хорошо. Мне предстоит принять сложное решение о дальнейшей карьере, и приятно иметь различные варианты. Сейчас я намерен сосредоточиться на предстоящем сезоне, а с будущим определюсь в течение года.
Понятно, что я постоянно думаю о «Лулео», но этим летом было бы неправильно возвращаться в клуб с экономической точки зрения. Как говорил ранее, я бы сильно пожалел об уходе из «Салавата» при действующем контракте. Мысли о «Лулео» всегда в голове, однако не уверен, что вернусь домой. Это было бы весело, но существуют разные факторы. В моём поле зрения есть также и Швейцария», — цитирует Умарка HockeyNews.se.
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