ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция матча за Кубок открытия начнётся в 15:30

Сегодня, 1 сентября, стартует очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге. В первом матче регулярного чемпионата ЦСКА примет в Москве хоккеистов «Авангарда». Начало — в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.

ЦСКА — «Авангард»: кто выиграет в матче за Кубок открытия?