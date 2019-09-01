Окоряк — о шансах попасть в «Локомотив»: уверен, Мактавиш следит за всеми

Голкипер МХК «Локо» Владислав Окоряк прокомментировал тот факт, что он был признан лучшим голкипером молодежного Кубка мира, который выиграла ярославская команда.

«Конечно, очень приятно, когда тебя признают лучшим вратарем такого престижного турнира, как молодежный Кубок мира. Особенно когда твоя команда становится первой. Но сейчас это не самое важное — надо уже настраиваться на предстоящий сезон. Главное еще впереди — предстоящий чемпионат МХЛ будет непростым, но мы хотим снова стать лучшими. А эта победа на Кубке мира дает хороший эмоциональный подъем.

При Мактавише будет труднее зацепиться за основу, чем при Квартальнове? Нет, не думаю, что здесь будут проблемы. Полагаю, Мактавиш всё равно будет чередовать ребят в составе, давать им возможность проявить себя. Уверен, он следит за всеми, понимает, кто на что способен. И шанс в ходе сезона будет у каждого», — приводят слова Окоряка «Известия».