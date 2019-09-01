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На первый матч минского «Динамо» в регулярке практически не осталось билетов

На первый матч минского «Динамо» в регулярке практически не осталось билетов
Хоккей / КХЛ 0

На первый матч минского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, информирует пресс-служба клуба в официальной группе в «ВКонтакте».

«Вчера мы писали про сотни билетов, а сегодня их осталось пару десятков. Будьте среди тех счастливчиков, которые попадут на это историческое событие для клуба. Мы гарантируем, что ваши сториз будут самыми интересными среди всех друзей», — говорится в сообщении.

Первый матч в новом сезоне минское «Динамо» проведёт уже в понедельник, 2 сентября. На домашней арене минчане примут нижнекамский «Нефтехимик», начало встречи — в 19:10 мск.

Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.

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