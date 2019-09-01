Экс-тренер «Коламбуса» Хичкок объяснил, почему не смог оценить Мозякина

Экс-главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Кен Хичкок объяснил, почему не смог оценить Сергея Мозякина.
«После сезона-2007/08 мы следили за Мозякиным. Но, честно говоря, трудно было его оценить как личность, потому что он был здорово сыгран с другими парнями в команде. Это был классический русский стиль, они играли как единое целое — одного игрока было трудно отделить от системы. Поэтому я не смог его оценить. Единственное, что можно было сказать, что он был действительно умным хоккеистом, быстрым и ориентированным на команду», — сказал Хичкок.
Мозякин помимо выступлений за «Металлург» играл в «Атланте» и ЦСКА. Олимпийский чемпион 2018 года, дважды чемпион мира, а также дважды обладатель Кубка Гагарина. В 2002 году выбран в девятом раунде драфта НХЛ под общим 263-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».
- 1 сентября 2019
-
13:56
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:04
-
08:00
-
01:53
-
00:50
-
00:28
- 31 августа 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:59
-
22:27
-
21:59
-
21:25
-
20:56
-
20:19
-
19:44
-
19:11
-
18:49
-
18:14
-
17:56