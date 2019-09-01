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Экс-тренер «Коламбуса» Хичкок объяснил, почему не смог оценить Мозякина

Экс-тренер «Коламбуса» Хичкок объяснил, почему не смог оценить Мозякина
Хоккей / НХЛ 0

Экс-главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Кен Хичкок объяснил, почему не смог оценить Сергея Мозякина.

«После сезона-2007/08 мы следили за Мозякиным. Но, честно говоря, трудно было его оценить как личность, потому что он был здорово сыгран с другими парнями в команде. Это был классический русский стиль, они играли как единое целое — одного игрока было трудно отделить от системы. Поэтому я не смог его оценить. Единственное, что можно было сказать, что он был действительно умным хоккеистом, быстрым и ориентированным на команду», — сказал Хичкок.

Мозякин помимо выступлений за «Металлург» играл в «Атланте» и ЦСКА. Олимпийский чемпион 2018 года, дважды чемпион мира, а также дважды обладатель Кубка Гагарина. В 2002 году выбран в девятом раунде драфта НХЛ под общим 263-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».

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