ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия

ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов— Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;
Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто;
Пивцакин— Франсон, Шумаков— Семёнов— Бек;
Чудинов — Бондарев, Потапов— Стась— Дедунов;
Кошелев — Грачёв — Щербак, Яремчук.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.
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