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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
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ЦСКА и «Авангард» провели разминку перед первым матчем сезона КХЛ

ЦСКА и «Авангард» провели разминку перед первым матчем сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Авангард» провели разминку перед матчем Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» московского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» омского клуба.

Команды выйдут на лёд в следующих составах:

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов— Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;
Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто;
Пивцакин— Франсон, Шумаков— Семёнов— Бек;
Чудинов — Бондарев, Потапов— Стась— Дедунов;
Кошелев — Грачёв — Щербак, Яремчук.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.

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