ЦСКА и «Авангард» провели разминку перед первым матчем сезона КХЛ

ЦСКА и «Авангард» провели разминку перед матчем Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» московского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» омского клуба.

Команды выйдут на лёд в следующих составах:

ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Попов— Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;

Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто;

Пивцакин— Франсон, Шумаков— Семёнов— Бек;

Чудинов — Бондарев, Потапов— Стась— Дедунов;

Кошелев — Грачёв — Щербак, Яремчук.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.