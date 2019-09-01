ЦСКА — «Авангард»: Максим Шалунов забросил первую шайбу сезона КХЛ-2019/20

ЦСКА открыл счёт в матче Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Игоря Никитина встречаются с «Авангардом». Автором первого гола нового сезона стал форвард «армейской» команды Максим Шалунов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Попов— Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;

Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.



«Авангард»



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто;

Пивцакин— Франсон, Шумаков— Семёнов— Бек;

Чудинов — Бондарев, Потапов— Стась— Дедунов;

Кошелев — Грачёв — Щербак, Яремчук.



ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.