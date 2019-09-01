ЦСКА — «Авангард»: Максим Шалунов забросил первую шайбу сезона КХЛ-2019/20

ЦСКА открыл счёт в матче Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Игоря Никитина встречаются с «Авангардом». Автором первого гола нового сезона стал форвард «армейской» команды Максим Шалунов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов— Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;
Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.
«Авангард»
Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто;
Пивцакин— Франсон, Шумаков— Семёнов— Бек;
Чудинов — Бондарев, Потапов— Стась— Дедунов;
Кошелев — Грачёв — Щербак, Яремчук.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.
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