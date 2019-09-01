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Чернышенко: никакой неразберихи с площадками в КХЛ нет

Чернышенко: никакой неразберихи с площадками в КХЛ нет
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал тот факт, что в этом сезоне клубы будут играть на разных площадках.

«Никакой неразберихи с площадками в КХЛ нет. Идёт поэтапное изменение размера площадок. В ноябре мы утвердим дорожную перехода к единому стандарту. Это инициатива идёт со стороны ИИХФ. Дело в том, что их регламент позволяет использовать ширину площадок на играх от 25 до 30 метров. Сейчас мы видим, что семь клубов продолжают играть на старых площадках, половина из них – иностранные клубы. 11 клубов – большинство – играют на промежуточных площадка с размером 28 на 60. И есть ещё семь клубов, которые играют на площадках канадского размера.

Понимаем, что уменьшение ширины площадок и скругление углов приводит к другой динамике. Это управляемый процесс, мы постепенно приведём его к унификации. Дело в том, что не все площадки легко переоборудовать. Есть очень много технических сложностей, затрат. Мы всё это учитываем при составлении дорожной карты», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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