Чернышенко: никакой неразберихи с площадками в КХЛ нет

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал тот факт, что в этом сезоне клубы будут играть на разных площадках.
«Никакой неразберихи с площадками в КХЛ нет. Идёт поэтапное изменение размера площадок. В ноябре мы утвердим дорожную перехода к единому стандарту. Это инициатива идёт со стороны ИИХФ. Дело в том, что их регламент позволяет использовать ширину площадок на играх от 25 до 30 метров. Сейчас мы видим, что семь клубов продолжают играть на старых площадках, половина из них – иностранные клубы. 11 клубов – большинство – играют на промежуточных площадка с размером 28 на 60. И есть ещё семь клубов, которые играют на площадках канадского размера.
Понимаем, что уменьшение ширины площадок и скругление углов приводит к другой динамике. Это управляемый процесс, мы постепенно приведём его к унификации. Дело в том, что не все площадки легко переоборудовать. Есть очень много технических сложностей, затрат. Мы всё это учитываем при составлении дорожной карты», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 сентября 2019
-
16:47
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
15:10
-
15:03
-
14:40
-
13:56
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:04
-
08:00
-
01:53
-
00:50
-
00:28
- 31 августа 2019
-
23:52
-
23:26