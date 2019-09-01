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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
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ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны

ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА в матче Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги встречается с «Авангардом». Подопечные Игоря Никитина уступают со счётом 1:2 после невероятного гола Максима Чудинова. Защитник омской команды застал врасплох Ларса Юханссона броском из своей зоны. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

ЦСКА

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов— Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;
Ртищев, Карнаухов — Андронов — Мамин, Романов.

«Авангард»

Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Пьянов— Андригетто;
Пивцакин— Франсон, Шумаков— Семёнов— Бек;
Чудинов — Бондарев, Потапов— Стась— Дедунов;
Кошелев — Грачёв — Щербак, Яремчук.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.

Чудинов второй матч подряд забил Карлссону броском c невероятной дистанции
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