Президент КХЛ рассказал, в каком случае новый клуб может вступить в лигу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегии развития лиги.

«Хотел бы вам сказать, что мы в этот сезон впервые вступаем без всяких долгов у клубов. У нас нет долгов, а к ситуации с «Адмиралом» относимся совершенно спокойно. Там продолжаются определённые действия судебного характера. Мы спокойны, потому что клуб задепонировал средства в максимальном размере. Мы эти средства видим, они никуда не деваются. По итогам судебного решения будут выплачены средства в полном размере.

Достигнут целевой показатель в 24 клуба в лиге? Это целевой показатель по стратегии, определённый ориентир для нас. Если появятся клубы, которые мы захотим принять в лигу и будем уверены, что они принесут удачу и желаемый результат, то количество, теоретически, может измениться. Но это всё прерогатива совета директоров. Я доволен. 24 клуба – это плановый показатель, математически рассчитанный», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.