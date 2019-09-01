Чернышенко прокомментировал ситуацию с маркетингом ЦСКА
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о ситуации с маркетингом ЦСКА. Действующий обладатель Кубка Гагарина только сегодня, 1 сентября, начал продавать чемпионскую атрибутику.
«Помочь ЦСКА с маркетингом? Думаю, у ЦСКА всё в порядке с маркетингом. Они видят спрос, их товарный ряд и возможность его приобретения соответствуют спросу. Нет спроса на чемпионскую атрибутику? Думаю, может быть, наоборот, он был неожиданно высоким», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.
Чемпионская атрибутика ЦСКА. Она наконец-то продаётся
Перед матчем с «Авангардом» болельщики «армейцев» могли обновить свой гардероб и купить памятные чемпионские сувениры.
- 1 сентября 2019
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