Чернышенко прокомментировал ситуацию с маркетингом ЦСКА

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о ситуации с маркетингом ЦСКА. Действующий обладатель Кубка Гагарина только сегодня, 1 сентября, начал продавать чемпионскую атрибутику.

«Помочь ЦСКА с маркетингом? Думаю, у ЦСКА всё в порядке с маркетингом. Они видят спрос, их товарный ряд и возможность его приобретения соответствуют спросу. Нет спроса на чемпионскую атрибутику? Думаю, может быть, наоборот, он был неожиданно высоким», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.