Т. Зогорна: СКА и ЦСКА — это другая лига, а иногда им помогают арбитры

Чешский нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна поделился впечатлениями от выступлений в Континентальной хоккейной лиге.
«СКА и ЦСКА — лучшие команды лиги, которые постоянно играют в финале и претендуют на Кубок Гагарина. Правда, в последние два сезона сильно вырос «Автомобилист», есть и другие претенденты. Но ЦСКА и питерские «армейцы» всё ещё лучшие, это основа для российской сборной, к тому же в их составах много качественных иностранцев. Для меня эти два клуба стоят особняком.
Играют ли они в своей лиге? Немного. Кроме того, иногда им помогают судьи. Год назад хорошо сыграл «Автомобилист», который выиграл 18 первых матчей, Коварж в воротах играл отлично. Плюс хорошие команды у «Локомотива» и «Барыса». Но ЦСКА и СКА остаются фаворитами», — приводит слова Зогорны издание iSport.cz.
- 1 сентября 2019
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