Шведский голкипер Магнус Хелльберг не поехал на первый выезд СКА

Петербургский СКА объявил список игроков, которые отправятся на первый выезд в сезоне. Основной голкипер «армейского» клуба Магнус Хелльберг не попал в состав команды.

На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Петр Кочетков, Алексей Мельничук, Иван Налимов.



Защитники: Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Артем Земчёнок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Данила Галенюк.



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Олег Ли, Сергей Плотников, Василий Подколзин, Виктор Тихонов, Владимир Ткачев, Наиль Якупов.