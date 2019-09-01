«Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия КХЛ

«Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги 2019 года. Первый матч нового сезона КХЛ завершился со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте первого периода. Константин Окулов совершил вираж за чужими воротами, затем сделал передачу к правому борту на Максима Шалунова, который решил бросить по воротам, и шайба пролетела под щитком Игоря Бобкова. «Ястребы» отыгрались на последней минуте отрезка, когда Коди Франсон реализовал большинство. Автором победной шайбы стал защитник омской команд Максим Чудинов. Максим решился на бросок из своей зоны, шайба проскочила между щитков Ларсу Юханссону и влетела в сетку ворот. Окончательный счёт установил Франсон, поразивший пустые ворота.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.