«Авангард» победил ЦСКА впервые с октября 2016 года

«Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги 2019 года. Первый матч нового сезона КХЛ завершился со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.
«Ястребы» победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.
Исход сегодняшнего матча решил невероятный бросок защитника «Авангарда» Максима Чудинова, который вновь сумел поразить ворота броском из своей зоны.
ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.
- 1 сентября 2019
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:16
-
18:08
-
17:56
-
17:49
-
17:20
-
17:15
-
16:47
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
15:10
-
15:03
-
14:40
-
13:56
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:15