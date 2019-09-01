«Авангард» победил ЦСКА впервые с октября 2016 года

«Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги 2019 года. Первый матч нового сезона КХЛ завершился со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.

«Ястребы» победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.

Исход сегодняшнего матча решил невероятный бросок защитника «Авангарда» Максима Чудинова, который вновь сумел поразить ворота броском из своей зоны.

ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. Самым ценным игроком плей-офф признан голкипер «армейцев» Илья Сорокин.