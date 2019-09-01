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Милый портрет Капризова и баскетболист ЦСКА с бургерами. Фото победы «Авангарда»

Болельщик ЦСКА
Милый портрет Капризова и баскетболист ЦСКА с бургерами. Фото победы «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

1 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» «Авангард» победил ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги 2019 года. Первый матч нового сезона КХЛ завершился со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте первого периода. Константин Окулов совершил вираж за чужими воротами, затем сделал передачу к правому борту на Максима Шалунова, который решил бросить по воротам, и шайба пролетела под щитком Игоря Бобкова. «Ястребы» отыгрались на последней минуте отрезка, когда Коди Франсон реализовал большинство. Автором победной шайбы стал защитник омской команд Максим Чудинов. Максим решился на бросок из своей зоны, шайба проскочила между щитков Ларсу Юханссону и влетела в сетку ворот. Окончательный счёт установил Франсон, поразивший пустые ворота.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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