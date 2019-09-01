Хартли: возможно, Чудинов станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу со счётом 3:1 в матче Кубка открытия с ЦСКА.
«Я горжусь своей командой. Мы здорово играли, действовали дисциплинированно. Пропустили первыми, но никакой паники не было. Не знаю, по какой причине у ЦСКА в воротах был не Сорокин. Но это не мне решать.
Чудинов? За свою тренерскую карьеру я лишь несколько раз видел, когда шайбы забрасывают от синей линии. Когда это делает один и тот же игрок… Возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения.
У ребят есть свобода действий. У нас есть определённые установки, но при этом ребята сами принимают решение. Главное, поражать ворота соперников. Вспомните, как Чудинов забрасывал похожие шайбы в серии плей-офф с «Барысом». Если он хочет наносить такие броски, то разрешения спрашивать не нужно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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