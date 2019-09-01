Никитин объяснил, почему Сорокин пропустил матч с «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:3) в матче Кубка открытия.



«Недостаточно были заряжены на атаку, поэтому нам не хватило, чтобы выиграть у организованной команды. Ребята старались, в нежелании их не обвинить. Была проблема недоконцентрации. Голы не очень игровые, тяжело было взломать организованную оборону. Мы должны через это пройти, это всё только на пользу.



Не надломил ли Юханссона гол Чудинова? Он потом 30 минут играл, не пропустил. В жизни всё случается. Большие игроки тем и отличаются, что они могут выйти из этой ситуации. Ребята на лавке хотели помочь Ларсу, здесь всё нормально. Что касается Сорокина, то он провёл тяжёлый прошлый сезон. У него план подготовки был спланирован уже весной. Мы знали, что первые два матча будет играть Ларс», — передаёт слова Никитина корерспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первый матч нового сезона КХЛ! «Авангард» выиграл и не стал брать кубок «Ястребы» впервые с 2013 года обыграли ЦСКА в основное время.