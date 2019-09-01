Чудинов: секрет точного броска из своей зоны — просто в створ попасть

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов оценил матч с ЦСКА (3:1), в котором ему удалось отметиться фирменным броском из своей зоны.



«Можно сказать, что в Питере провёл репетицию под видом проброса. В створ не попал, но всё равно забили. Сегодня удачно получилось. Как понимаю, что вратарь не готов к моему броску? Забил несколько голов, уверенность появилась. Бросаю — получаются голы. Секрет моего броска — просто в створ попасть. На тренировках отрабатываю бросок, в конце остаюсь. Во время матча не обращаю внимания на траекторию, уже на автомате получается.



Не ругают ли на скамейке за подобные броски? Если я в ворота попадаю, шайба отскакивает в угол. Это наш стиль, в давление идём сразу. Шайба всё равно в зоне, так что какая разница, даже если не проходит передача.

Не обращаю внимания на других хоккеистов с сильным броском, никто из них не восхищает.



Со шведскими вратарями контракт не заключал. Просто случайность, что получается забивать Карлссону, Юханссону. Удача на моей стороне. Тот сезон мы уже забыли. Это была первая игра, надо было взять два очка. К каждой игре сейчас будем готовиться. Самое важное — побеждать в каждом матче.



Не удивило, что поставили Юханссона, а не Сорокина. Это было решение тренерского штаба ЦСКА. Нам главное в свой хоккей играть, без разницы, кто в воротах.



Для команды, конечно, важно было победить в этом матче с чемпионом. Но важна каждая победа. Этот матч с ЦСКА — очень серьёзный матч. Рады, что победили», — передаёт слова Чудинова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ Богатырский бросок и идеальная точность. Защитник «Авангарда» ставит фантастические голы на поток.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.