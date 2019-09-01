«Спартак» назвал состав на первую выездную серию нового сезона
«Спартак» отправился на первый выезд нового сезона, информирует официальный сайт красно-белых. В составе делегации 28 хоккеистов.
Вратари: Никита Беспалов, Павел Хомченко, Андрей Сковронский;
Защитники: Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Александр Никишин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Руслан Педан;
Нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Вячеслав Лещенко, Илья Талалуев, Илья Аркалов, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Антон Злобин, Егор Круженков.
2 сентября «Спартак» сыграет в Риге с местным «Динамо», 4 сентября — в Ярославле с «Локомотивом».
Расклады на сезон КХЛ. На Западе интересно, но у СКА и ЦСКА нет конкурентов
Зато снова ожидается крутая битва за последние кубковые места.
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