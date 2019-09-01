Андронов: Чудинов забил неожиданный гол, но у ЦСКА ещё было полматча

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился эмоциями после матча Кубка открытия КХЛ с «Авангардом» (1:3).



«Ничего страшного, всякое бывает. Первая игра, много сумбура сначала было. Игровой темп не натренировать. Приходилось набирать его по ходу игры. Первый период прошёл в адаптации. Площадки поменялись, игра тоже. Хоккей поменялся. Надо будет всё посмотреть, немножко разобраться в специфике. Думаю, будет нормально. Хороший опыт и урок для нас.



Гол Чудинова? Он такой неожиданный, конечно, чего скрывать. Но ребята должны быть готовы ко всему. Ещё полматча было играть. Мы поддержали нашего вратаря Ларса Юханссона, всё бывает. Все ошибаются, ничего страшного. Конечно, рады началу сезона, соскучились. Слава богу, что всё началось. Уже не летний хоккей, это хорошо. Много темпа, в первом периоде практически восемь минут играли без остановок. Интересно, будет новый хоккей», — сказал Андронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ Богатырский бросок и идеальная точность. Защитник «Авангарда» ставит фантастические голы на поток.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.