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Вратарь «Динамо» Москва Бочаров представил новый дизайн шлема на сезон-2019/20

Вратарь «Динамо» Москва Бочаров представил новый дизайн шлема на сезон-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров представил шлем на новый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео можно в «твиттере» московского «Динамо».

«Представляем новый шлем Ивана Бочарова на сезон-2019/20, вдохновлённый любимой кричалкой всех болельщиков хоккейного и футбольного «Динамо» — «Лишь в одну команду мы верим».

На одной из сторон изображён легендарный советский хоккеист Александр Мальцев, на другой — лучший футбольный вратарь XX века Лев Яшин! И всё это на фоне бело-голубого элемента фасада динамовского стадиона!» — гласит сообщение пресс-службы московского клуба в «Твиттере».

Первый матч в новом сезоне бело-голубые проведут завтра, 2 сентября. Подопечные Владимира Крикунова примут на своей площадке «Торпедо».

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