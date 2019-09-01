Вратарь «Динамо» Москва Бочаров представил новый дизайн шлема на сезон-2019/20
Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров представил шлем на новый сезон в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно в «твиттере» московского «Динамо».
«Представляем новый шлем Ивана Бочарова на сезон-2019/20, вдохновлённый любимой кричалкой всех болельщиков хоккейного и футбольного «Динамо» — «Лишь в одну команду мы верим».
На одной из сторон изображён легендарный советский хоккеист Александр Мальцев, на другой — лучший футбольный вратарь XX века Лев Яшин! И всё это на фоне бело-голубого элемента фасада динамовского стадиона!» — гласит сообщение пресс-службы московского клуба в «Твиттере».
Первый матч в новом сезоне бело-голубые проведут завтра, 2 сентября. Подопечные Владимира Крикунова примут на своей площадке «Торпедо».
Расклады на сезон КХЛ. На Западе интересно, но у СКА и ЦСКА нет конкурентов
Зато снова ожидается крутая битва за последние кубковые места.
- 1 сентября 2019
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