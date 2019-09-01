«Торпедо» назвало состав на выездную серию
Хоккеисты «Торпедо» отправились на первые матчи 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт нижегородского клуба.
На матчи с московским и рижским «Динамо», «Локомотивом» и «Авангардом» торпедовцы отправились в следующем составе:
вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров;
защитники: Антон Волченков, Чарлз Геноуэй, Георгий Мишарин, Сергей Зборовский, Кирилл Меляков, Михаил Орлов, Денис Баранцев, Артём Аляев, Максим Минеев;
нападающие: Пол Щехура, Куинтон Хауден, Станислав Бочаров, Михаил Варнаков, Павел Варфоломеев, Антон Шенфельд, Виктор Шахворостов, Кирилл Ураков, Джордан Шрёдер, Даниил Ильин, Данил Веряев, Денис Почивалов, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Андрей Белевич.
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