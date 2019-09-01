Юханссон — о голе Чудинова: не ожидал, что шайба изменит траекторию

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон после матча с «Авангардом» (1:3) прокомментировал гол защитника «ястребов» Максима Чудинова. Хоккеист омского клуба поразил ворота «армейцев» броском из своей зоны.



«Просто немного потерял концентрацию, не ожидал, что шайба подпрыгнет и изменит траекторию. Это огромная ошибка, и она стоила многого. Сейчас уже ничего не поделаешь, иногда такое случается. Нужно забыть и продолжать делать сейвы», — приводит слова Юханссона пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

«Ястребы» победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.

Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ Богатырский бросок и идеальная точность. Защитник «Авангарда» ставит фантастические голы на поток.

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