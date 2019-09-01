Юханссон — о голе Чудинова: не ожидал, что шайба изменит траекторию

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон после матча с «Авангардом» (1:3) прокомментировал гол защитника «ястребов» Максима Чудинова. Хоккеист омского клуба поразил ворота «армейцев» броском из своей зоны.
«Просто немного потерял концентрацию, не ожидал, что шайба подпрыгнет и изменит траекторию. Это огромная ошибка, и она стоила многого. Сейчас уже ничего не поделаешь, иногда такое случается. Нужно забыть и продолжать делать сейвы», — приводит слова Юханссона пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
«Ястребы» победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 2 сентября 2019
-
00:16
- 1 сентября 2019
-
23:57
-
23:28
-
22:57
-
22:13
-
21:30
-
21:09
-
20:37
-
20:05
-
19:33
-
19:10
-
18:54
-
18:48
-
18:48
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:16
-
18:08
-
17:56
-
17:49
-
17:20
-
17:15
-
16:47
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
15:10
-
15:03
-
14:40
-
13:56