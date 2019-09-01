Тренер «Калгари»: я буду нагружать Лучича, он должен сказать своё слово
Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс оценил приход в команду нападающего Милана Лучича, которого выменяли у «Эдмонтон Ойлерз».
«Все читают газеты, слушают радио и знают, что каждый в НХЛ ставит перед собой определённые задачи. Те, чьи контракты были выкуплены, и те, кого обменяли, хотят доказать, что способны на большее. Это действительно так.
Лучич выглядит замечательно. Находится в феноменальной форме, настроен решительно, хорошо понимает, на что способен и что должен делать. И мне нравится, что он будет играть под 17-м номером вместо 27-го. С 17-м номером он добился успеха в «Бостоне». Я буду нагружать его. Он должен сказать своё слово, и ему потребуется игровое время для этого», — приводит слова Питерса официальный сайт НХЛ.
Меняют «недвижимость». Кто выиграл в обмене Лучича и Нила?
Это был лишь третий трейд в истории между соперниками по «Битве при Альберте».
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