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Тренер «Калгари»: я буду нагружать Лучича, он должен сказать своё слово

Тренер «Калгари»: я буду нагружать Лучича, он должен сказать своё слово
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс оценил приход в команду нападающего Милана Лучича, которого выменяли у «Эдмонтон Ойлерз».

«Все читают газеты, слушают радио и знают, что каждый в НХЛ ставит перед собой определённые задачи. Те, чьи контракты были выкуплены, и те, кого обменяли, хотят доказать, что способны на большее. Это действительно так.

Лучич выглядит замечательно. Находится в феноменальной форме, настроен решительно, хорошо понимает, на что способен и что должен делать. И мне нравится, что он будет играть под 17-м номером вместо 27-го. С 17-м номером он добился успеха в «Бостоне». Я буду нагружать его. Он должен сказать своё слово, и ему потребуется игровое время для этого», — приводит слова Питерса официальный сайт НХЛ.

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