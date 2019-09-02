Сушинский — о голе Чудинова: он тренирует такие броски, они у него на потоке

Президент «Авангарда» Максим Сушинский после матча с ЦСКА (3:1) оценил игру команды и прокомментировал гол защитника Максима Чудинова броском из своей зоны.



«Он тренирует такие броски, так что они у него и так на потоке. Максим всё время так бросал. Просто сейчас начал и в официальных матчах забивать с таких расстояний. А так внутри команды мы знаем, на что Максим способен. Здорово сыграли в обороне против ЦСКА, поэтому добились результата. Один раз использовали большинство. Но выводы делать пока рано. Посмотрим в апреле, как всё сложится», — приводят слова Сушинского «Известия».

«Ястребы» победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.

«Разрешения спрашивать не нужно». Хартли оценил крутой гол Чудинова А Игорь Никитин посетовал на недостаточную концентрацию своей команды.

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