Дедунов: «Авангард» не собирается ограничиваться одной победой в матче с ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1).



«Мы постепенно адаптируемся к требованиям тренерского штаба. Как видите, в первой игре сумели воплотить в жизнь задуманное. Сейчас будем продолжать работать, чтобы закрепить успех. Мы качественно провели предсезонку и хорошо понимаем, что от нас хочет тренерский штаб. У всех большие амбиции, и мы не собираемся ограничиваться одной победой в матче с ЦСКА», — приводят слова Дедунова «Известия».

«Ястребы» победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.