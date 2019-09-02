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Кондратьев: «Амур» прошёл сборы по системе НХЛ, задача — выход в плей-офф

Кондратьев: «Амур» прошёл сборы по системе НХЛ, задача — выход в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Амура» Максим Кондратьев подвёл итоги предсезонной подготовки и поделился мнением о задачах на регулярный чемпионат.

«Провели летние сборы скорее по системе НХЛ — было очень много ледовых нагрузок при минимуме беговых. В зале работали индивидуально — тренер по ОФП оценивал форму каждого и каждому дозировал нагрузки. Набор игровой формы шел в основном через контрольные игры — и здесь тоже напрашиваются параллели с НХЛ.

Личные и командные задачи? Самое главное — вернуться в кубковую восьмерку, стабильно в ней идти, в каждом домашнем матче радовать «Платинум Арену». «Амуру» созданы все возможности, в Хабаровске хоккейный бум, так что другой задачи быть не может.

Если же говорить о личном, то обязан справиться с ролью капитана, передать свой опыт нашей молодёжи. Есть и еще одна цель — после трёх лет с «минусом» завершить этот сезон в «Амуре» с положительным показателем полезности. Мы хорошо прошли предсезонку, у нас отличный коллектив. Должны решить все задачи», — цитирует игрока Russia-Hockey.

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